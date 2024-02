J. Lo uvježbavala je ples dva mjeseca: Film 'Prevarantice s Wall Streeta' gledajte večeras na RTL-u

Destiny (Constance Wu) radi u striptiz-klubu Moves" i zarađenim novcem nastoji uzdržavati baku, no jedva spaja kraj s krajem. Impresionirana je Ramoninom (Jennifer Lopez) izvedbom u klubu i novcem koji zarađuje te njih dvije postaju prijateljice. Pod Ramoninim okriljem Destiny uživa u novostečenom bogatstvu i iskrenom prijateljstvu. No godinu dana kasnije financijska kriza ostavlja ih bez posla. Destiny postaje nezaposlena samohrana majka te se, stjerana u kut, vraća plesu. No Moves" više nije mjesto koje je bilo. Kriza je prorijedila broj mušterija, a u klubu uglavnom rade plesačice iz Rusije, koje su spremne i na seksualne usluge. Destiny se ponovno poveže s Ramonom, koja joj pokaže nov način zarade. Zajedno s Mercedes (Keke Palmer) i Annabelle (Lili Reinhart) pronalaze nove mete; bogataše u barovima, kojima u piće ubacuju drogu dok novac s kreditnih kartica tih burzovnih trgovaca nestaje brzinom svjetlosti.

Glavne uloge u filmu 'Prevarantice s Wall Streeta' tumače Constance Wu, Jennifer Lopez, Keke Palmer i Lili Reinhart, a ovo su neke zanimljivosti sa snimanja.