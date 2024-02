Jeste li znali? Film je trebao imati drukčiji kraj: 'Planet majmuna: Postanak' gledajte večeras na RTL-u

U biotehnološkoj kompaniji Gen-Sys, znanstvenik Will Rodman (James Franco) testira virusnu drogu na čimpanzama kako bi pronašao lijek protiv Alzheimerove bolesti. Droga čimpanzi značajno povećava inteligenciju, ona pomahnita, pobjegne iz kaveza te je naposljetku ubijena. Willov šef Steven Jacobs (David Oyelowo) prekida projekt te naređuje Robertu Franklinu (Tyler Labine) da eutanazira čimpanze. Nakon što učini ono što mu je naređeno, shvati da je čimpanza kojoj je ubrizgana droga nedavno dobila mladunca, što objašnjava njeno ponašanje. Will spašava čimpanzu i odnosi je svom ocu Charlesu koji boluje od Alzheimeorove bolesti. Mala čimpanza nazvana Caesar (Andy Serkis) naslijedila je majčinu inteligencije te Will nastavlja istraživanje od kuće.

Glavne uloge u filmu 'Planet majmuna: Postanak' tumače James Franco, Andy Serkis, Karin Konoval, Terry Notary, Richard Ridings i Freida Pinto, a ovo su neke zanimljivosti o filmu.