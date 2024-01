Magično savršenstvo koje ne želite propustiti! Pogledajte 'Majstore iluzije 2' večeras na RTL-u

Osamnaest mjeseci nakon što su nadmudrili FBI, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson) i Jack Wilder (Dave Franco) – Četiri jahača, skrivaju se u New Yorku čekajući daljnje upute tajnog društva mađioničara. I zaista, specijalni agent FBI-ja Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) za njih ima novi zadatak – razotkrivanje korumpiranog biznismena Owena Casea (Ben Lamb), čiji novi software krade informacije korisnika u njegovu korist. Lula May (Lizzy Caplan) ušla je u tim kao nova članica, zamijenivši Henley Reeves (Isla Fisher), koja je napustila družinu nakon prekida s Atlasom. Jahači se nađu na proslavi pokretanja softwarea, gdje im tajanstvena individua otkriva da je Wilder živ i da je Rhodes krtica. Provaljeni, oni bježe kroz krov, no brzo ih ulove plaćenici na čelu s Merrittovim bratom blizancem Chasom, koji ih odvodi do svog šefa, bivšeg Caseovog partnera, tehnološkog genija Waltera Mabryja (Daniel Radcliffe).