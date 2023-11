Najbolje prijateljice ili najveće neprijateljice? Ne propustite komediju 'Specijalne agentice'

Radnja filma je sljedeća: Specijalna agentica FBI-ja Sarah Ashburn (Sandra Bullock) je vrlo sposobna, ali i vrlo arogantna i nepopularna među svojim kolegama. Ona dobije zadatak da ode u Boston i istraži slučaj misterioznog narko-bosa po imenu Larkin. Tamo se susreće s bostonskom policajkom Shannon Mullins (Melissa McCarthy), koja je vrlo nekonvencionalna, grubog jezika i nasilnih metoda. Mullins je također na tragu Larkina, jer je on ubio njezinog brata. Ashburn i Mullins su prisiljene surađivati, iako se ne podnose i imaju potpuno različite stilove rada. One moraju prevladati svoje razlike i naučiti jedna od druge, kako bi uhvatile Larkina i spriječile njegov plan da preuzme kontrolu nad tržištem droge. Uz put, one se suočavaju s raznim opasnostima, izazovima i komičnim situacijama, ali i razvijaju neočekivano prijateljstvo.

Neke od zanimljivosti su da je Melissa McCarthy improvizirala većinu svojih scena. Također, sama je osmislila scenu u kojoj njezin lik Shannon Mullins pjeva.

