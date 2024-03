Nakon razvoda ostali su u divnom odnosu: 'Suzannein dnevnik za Nicholasa' pogledajte večeras na RTL-u

Katie Wilkinson (Kathleen Rose Perkins) bavi se izdavaštvom knjiga u New Yorku. Njezin dečko, pjesnik Matt Harrison (Johnathon Schaech,) iznenada i bez očiglednog razloga prekine njihovu vezu. Ubrzo joj pošalje dnevnik kako bi objasnio zašto ne može biti s njom. Katie otkrije da je dnevnik napisala Suzanne (Christina Applegate), koja piše svom novorođenom sinu Nicholasu. Suzanneina priča započinje u Bostonu, gdje radi kao liječnica u bolnici. Kada Suzanne doživi srčani udar, njezin zaručnik je ostavlja zato što ne vjeruje da će moći imati djecu, no ona upoznaje soboslikara Matta Harrisona. Oni se zaljube, vjenčaju i dobiju sina Nicholasa. Suzanne ponovno zatrudni, ali zbog bolesti izgubi dijete. No uz Mattovu podršku, oporavlja se.

Glavne uloge u romantičnoj drami 'Suzannein dnevnik za Nicholasa' tumače Christina Applegate, Johnathon Schaech i Kathleen Rose Perkins.