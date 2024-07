Naučio je novi jezik zbog uloge: Hit-film 'Čuvaj me s leđa' gledajte večeras na RTL-u

Glavne uloge u akcijskoj komediji 'Čuvaj me s leđa' tumače Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman i Salma Hayek , a ovo su neke zanimljivosti o snimanju filma.

Michael Bryce (Ryan Reynolds) dobro zarađuje kao privatni tjelohranitelj elitnog društva. No sve se promijeni kada njegov klijent Takashi Kurosawa bude ubijen. Bryceova karijera krene prema dolje i on postaje tjelohranitelj dekadentnih direktora korporacija, koji u Londonu uživaju u drogama. U međuvremenu, Vladislavu Dukhovichu (Gary Oldman), bjeloruskom diktatoru, sudi se na Međunarodnom kaznenom sudu za zločine protiv čovječnosti. Tužiteljstvo nema čvrste dokaze protiv Dukhovicha pa je njihova posljednja nada zloglasni ubojica Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), koji pristaje svjedočiti protiv Dukhovicha u zamjenu za puštanje njegove supruge Sonije (Salma Hayek) iz zatvora.

Čuvaj me s leđa

Gary Oldman naučio je tečno govoriti ruski za svoju ulogu zlikovca Dukhovicha. Iako prethodno nije znao ruski, od Oldmana se zahtijevalo da ga stručno govori u filmu. "Vjerojatno bih mogao naučiti 'Hamleta' stih po stih u vremenu koje sam proveo na svojim replikama," nasmijao se. Ipak, radeći svakodnevno s ruskim trenerom, Oldman je to i postigao.

Možda je najveći izazov za glumicu Salmu Hayek bila epska tučnjava u baru njezinog lika Sonie, koja uvjeri Kincaida da je ona prava za njega. Salma je rekla da je "bila sam natučena tjedan dana nakon što smo to snimili," priznala je. "Ali tako sam sretna što s 49 godina još uvijek rasturam i mogu izvesti sve svoje vratolomije", dodala je.

Pjesmu 'Nobody Gets Out Alive' koju pjeva Darius Kincaid tijekom vožnje autom napisao je sam Jackson. Cijelu pjesmu ponovno izvodi tijekom završnih špica.

Samuel L. Jackson priznao je da je upravo sudjelovanje Ryana Reynoldsa potaknulo njega da prihvati ulogu. "Ryana se povezivalo uz film, a kada se pojavilo moje ime, imalo je smisla. Činilo se kao zabavna ideja. Uživao sam gledati Ryana u filmovima, poznajem ga osobno i sviđa mi se, pa sam mislio da ćemo imati zanimljivu kemiju na ekranu", rekao je Samuel.

