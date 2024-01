Ne propustite jedan od najuspješnijih filmskih hitova! 'Planet majmuna: Revolucija' gledajte večeras na RTL-u

Deset godina nakon pandemije smrtonosnog, tzv. majmunskog virusa, svjetska populacija je drastično smanjena. Svega 500-tinjak osoba imunih na virus je preživjelo, dok s druge strane majumuni, na čelu s Caesarom ( Andy Serkis ), virusom su genetički promijenjeni te sada inteligentna vrsta živi u koloniji blizu San Francisca. Jednog dana, grupa ljudi, koje vodi Malcolm ( Jason Clarke ), uputi se na teritorij koji su nastanili majmuni kako bi pokrenula branu i gradu omogućila povratak električne energije.

No tamo se sukobe s Ceasorovim sinom Blue Eyesom ( Nick Thurston ) i njegovim prijateljem Ashom ( Larramie Doc Shaw ), no ipak Malcolm i Ceasar sprječavaju eskalaciju sukoba. Potaknut Kobom ( Toby Kebbell ), kojeg su ljudi mučili podvrgavajući raznim testovima, Ceasar, kako bi pokazao svoju superiornost, odvodi ljude do brane te im naredi da ostanu na svom teritoriju ukoliko ne žele sukob. No Malcom ne odustaje te nagovori svog vođu Dreyfusa ( Gary Oldman ) da sa malom skupinom ljudi otiđe u šumu kako bi se pomirio s majmunima te dobio pristup brani.

'Planet majmuna: Revolucija' , nastavak je priče 'Planet majmuna: Postanak', koji je osmišljen kao prequel dobro poznate priče o Planetu majmuna, tj. Zemlji, na kojoj su vlast preuzeli majmuni, a ljudi su u podređenom položaju. 'Revolucija' se pojavila tri godine nakon 'Postanka' i film je bio pravi trijumf kinematografije gotovo u svim svojim segmentima. Pohvale su prštale od svuda – za vizualne efekte, zbog čega je bio nominiran u istoimenoj kategoriji na Oscarima, ali i zbog priče, glume, glazbe, akcije, zaradio je još i osam nominacija na Saturn nagradama, u kategorijama najboljeg ZF filma, najbolje režije ( Matt Reeves ) te najboljeg sporednog glumaca ( Andy Serkis ).

Ovaj, jedan od najprofitabilnijih filmova u kinima 2014., doista je uspio doseći balans koji filmovima rijetko uspijeva. Naime koliko je vizualno impresivan, toliko je emocionalno dubok, istoimeno držeći istu razinu napetosti i akcije tijekom više od dva sata. Jednoglasno je proglašen boljim nastavkom od prethodnika, inteligentan i znalački osmišljen film, pravo remek-djelo kinematografije koje se ne propušta.

