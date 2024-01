Nikad dosta filmskog hita i omiljenog Kevina! Gledajte 'Sam u kući 2' večeras na RTL-u

Božićni klasik bez premca, to je 'Sam u kući' , a popularnan je i njegov nastavak 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku' . Film je objavljen je 15. studenog 1992. godine, a komercijalni uspjeh je također bio nevjerojatan. Mokri banditi vratili su se u starom ruhu, baš kao i Kevin, samo lokacija više nije idilična obiteljska kuća, već centar New Yorka. Donosimo zanimljivosti o nastavku popularnog božićnog filma - o glumcima, redatelju i setu.

Navodno je Culkin jednom upitao Joea Pescija zašto se nikad ne smije. On mu je potom rekao da začepi, a kasnije je glumac objasnio tu situaciju: "Mnogo ljudi su ga tada mazili, ali ne i ja, i mislim da mu se to sviđalo".

Golub na grani, golub u ustima

Tijekom snimanja poznate scene u kojoj je Mokri bandit Marv u sukobu s golubovima koji mu slijeću na lice, jedna mu je ptica zaista slučajno uletjela u usta. "Bilo je odvratno", rekao je kasnije glumac Daniel Stern.

Promijenio naziv filma u posljednji trenutak

'Home alone' je u drugom nastavku trebao biti 'Alone Again'. No, redatelj Christopher Columbus nije želio da ljudi misle da je to remake , pa je u posljednji trenutak promijenio naziv u 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku'.

Dva nastavka

Svjestan da Culkin naglo odrasta, Columbus je planirao snimiti dva nastavka istovremeno prije nego postane prestar da glumi dječaka. No, produkcijski studio odbio je tu ideju jer su u tom trenutku smatrali kako je to preskupo.

Živi kao Kevin

Hotel u New Yorku je neko vrijeme nudio paket 'Live Like Kevin' koji je uključivao besplatna kolica sa sladoledom, ruksak za 25. godišnjicu i sve DVD-ove 'Sam u kući'.

