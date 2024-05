Njihova scena plesa je potpuna improvizacija: 'Specijalne agentice' pogledajte večeras na RTL- u

Redatelj Paul Feig prikazao je koliko žene mogu biti opasne, no i duhovite. Film 'Specijalne agentice' pun neobuzdanog smijeha i pravih emocionalnih izazova. Specijalna agentica FBI-a Sarah Ashburn (Sandra Bullock) i bostonska policajka Shannon Mullins (Melissa McCarthy) ne mogu biti manje kompatibilne, no zajedničkim snagama moraju uhvatiti zločinca, zbog čega postanu nešto što ni jedan nije očekivala i željela – prijateljice, kako bilo, put do tog prijateljstva je dug, opasan, no i urnebesno smiješan.