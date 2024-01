Odbijala je dvojnicu za vratolomije pa je skoro stradala! Pogledajte 'Lucy' večeras na RTL-u

Na Tajvanu 25-godišnju studenticu Lucy (Scarlett Johansson) njezin novi dečko Richard (Pilou Asbæk) nagovori da prihvati unosni kurirski posao za korejskog mafijaša. Pa tako Lucy dostavlja aktovku gospodinu Jangu (Choi Min-sik), koja bi trebala sadržavati dokumente, no u njoj se nalaze četiri paketa sintetičke droge CPH4. Richard je uskoro ubijen, a njoj je paketić droge prisilno ušiven u abdomen kako bi ga prenijela u Europu. No, dok je bila u zatočeništvu, jedan on njezinih otimača udari je u trbuh nakon čega je velika količina droge počela curiti u njezino tijelo. Odjednom se njezina fizička snaga abnormalno pojačava, čak dobiva i sposobnosti telekineze, telepatije i mentalne potencijale da putuje kroz vrijeme te uopće ne osjeća nikakvu bol. Koristeći novostečene moći, ona ubija svoje otmičare i bježi.