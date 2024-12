Oni su utjelovili Kevinove roditelje u 'Sam u kući 4': Ovako danas izgledaju!

Obiteljska komedija 'Sam u kući 4' je četvrti film u popularnoj franšizi, koji prati novu avanturu dječaka Kevina McCallistera. Ovog puta nije kod kuće nego je kod svog oca koji je sada u vezi s drugom ženom. Kevinovi roditelji su se razveli, a on provodi vrijeme sa svojim tatom, no nije baš sretan zbog novih okolnosti. Kada zlikovci pokušaju ukrasti dragocjene predmete iz kuće, Kevin je, naravno, tu da ih spriječi, koristeći svoje klasične "zamke" i domišljatost.

Jason Beghe je osim po ulozi oca Petera u 'Sam u kući 4' poznat po ulozi u seriji 'Chicago P.D.' u kojoj glumi narednika Hanka Voighta. Pojavio se i u filmovima 'The X-Files', 'G.I. Jane' i 'The Next Karate Kid'. Ima dvoje djece i jedan brak iza sebe.