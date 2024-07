Ova uloga je Hugha Granta vinula u zvjezdano nebo: 'Četiri vjenčanja i sprovod' ne propustite na platformi Voyo

Prva velika uloga za Hugha Granta : Ovaj film je bio prekretnica u karijeri Hugha Granta, koji je do tada bio manje poznat. Njegova uloga kao šarmantnog, ali nespretnog Charlesa lansirala ga je u zvijezde.

Iznenađujući uspjeh: Kritičari su pohvalili film zbog njegove duhovitosti, emocionalne dubine i izvrsne glumačke postave. Osvojio je mnoge nagrade, uključujući nominacije za Oscara za najbolji film i najbolji originalni scenarij.

Utjecaj na popularnu Kulturu: Film je popularizirao mnoge fraze i scene koje su postale nezaboravne, poput uvodne scene u kojoj likovi izgovaraju niz psovki kada shvate da kasne na vjenčanje.

Glazba: Soundtrack filma, posebno obrada pjesme 'Love is All Around' grupe Wet Wet Wet, postao je veliki hit i dodatno je pridonio popularnosti filma.

Ove činjenice doprinose razumijevanju zašto je 'Četiri vjenčanja i sprovod' ostao omiljen film kod publike širom svijeta.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: