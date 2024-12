Ovaj detalj iz božićnog hita 'Sam u kući 2' rijetki znaju! Slavna glumica otkrila zanimljivu informaciju

Popularna franšiza 'Sam u kući' neizostavan je dio božićnih blagdana, a u nedjelju 22. prosinca na RTL-u vas očekuje drugi nastavak naziva 'Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku'. Kevin McCallister ponovno se razdvaja od svoje obitelji, ovog puta na aerodromu, i umjesto u Miami, slučajno odlazi u New York. Snalažljivi dječak koristi očevu kreditnu karticu kako bi se smjestio u luksuzni Plaza Hotel. U međuvremenu, zloglasni lopovi Harry i Marv, koje je već jednom porazio, također su u New Yorku s novim planom – opljačkati igraonicu Duncan's Toy Chest na Badnjak. Kevin otkriva njihov plan i uz pomoć svojih pametnih zamki u napuštenoj kući ponovno ih nadmudruje.