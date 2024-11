Počinje božićna manija na RTL-u! Gdje je danas Jamie iz 'Ludih božićnih zvona'? Kultni film gledajte na RTL-u

Što se dogodilo s Jakeom Lloydom?

Jake Lloyd imao je samo sedam godina kada je postao jedna od najvećih dječjih zvijezda u Hollywoodu. Postao je zvučno ime ulogom mladog Anakina Skywalkera u filmu Zvjezdani ratovi: Epizoda I – Fantomska prijetnja'. No, kao i mnoge priče glumaca, koji započinju svoju slavu u mladosti, i njegova priča ubrzo prelazi u priču o tragičnim posljedicama.

Nakon što se 2001. godine službeno odlučio povući iz svijeta glume, Lloyd je otkrio da je njegova odluka bila potaknuta intenzivnim zlostavljanjem koje je trpio u školi zbog uloge Anakina Skywalkera. No, to je bio samo početak tragičnog niza događaja u njegovom životu. "Druga djeca su bila stvarno zla prema meni. Pravili bi zvuk svjetlosnog mača svaki put kad bi me vidjeli. Bilo je potpuno ludo. Čitav moj školski život bio je prava paklena situacija - i morao sam raditi i do 60 intervjua dnevno. ", rekao je Jake Lloyd 2012. godine te dodao kako je naučio mrziti kamere kada su kamere usmjerene prema njemu.