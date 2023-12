Popularni božićni film trebao je nositi drugi naziv, a glumica je dopuštenje za ulogu tražila od prijateljice!

Steve Finch voli božićnu tradiciju koju je stvorio sa svojom obitelji i svojim gradom. Kao takav, on ima raspored aktivnosti, počevši od 1. prosinca i neslužbeni je konzultant za sve što je povezano s Božićem u njegovom gradu Cloverdaleu. Tijekom božićne sezone Hallovi se sele u kuću preko puta Finchevih. Za razliku od Stevea, Buddy Hall se prevarom probija kroz život i nikad ne dovrši ništa što započne. Dok Kelly Finch, Tia Hall i njihova djeca započinju prijateljstva temeljena uglavnom na tim razlikama, Steve i Buddy se sukobljavaju na temelju istih tih razlika. Otvoreno neprijateljstvo Stevea i Buddyja sve više raste, toliko da bi ono moglo ugroziti radost Božića za sve.

Kristin Davis priznala je da je bila nervozna što glumi Broderickovu suprugu jer joj je njegova supruga Sarah Jessica Parker jedna od najboljih prijateljica, a zajedno su se proslavile u hit-seriji 'Seks i grad'. Tražila je Sarah dopuštenje za ulogu što joj je ona i dala. Zbog toga je odlučila i da ne želi u filmu ostaviti strastvenu scenu poljupca s Matthewom.

Prvi naslov za komediju je bio 'All Lit Up' ('Sve osvijetljeno'), a onda je odlučeno da nosi naziv 'Deck the Halls' ('Bitka za Božić').

