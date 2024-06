Remek-djelo postapokaliptičnih akcijskih filmova: 'Pobješnjeli Max: Divlja cesta' večeras na RTL-u

Postapokaliptična zemlja je pustoš. Paramilitarna skupina, koju vodi tiranin Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne), progoni Maxa (Tom Hardy) koji im pokušava umaći u svom Fordu Falconu XB. Nakon što se Maxu prevrne auto, oni ga zarobe i odvode vođi u Citadelu, tvrđavu koja je nastala u umjetnoj oazi, među stijenama. Maxa liječe samo kako bi postao darovatelj krvi fanatičnom ratniku Nuxu (Nicholas Hoult). U bandi Immortana Joea nalazi se i Emperor Furiosa (Charlize Theron), koja vozi War Rig, oklopljeni kamion. Uskoro, Furisosa kreće u regularnu dostavu, no ovog puta kriomice povede i pet žena rodilja iz Joeova harema, koje planira odvesti do svog bivšeg doma, Zelene zemlje, gdje bi trebale biti sigurne od Joea. Joe shvaća da je izdan te šalje svoje ljude i Nuxa, koji pak povede Maxa, kao svoju vreću krvi. No Max bježi i pridružuje se ženama.