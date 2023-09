Sandra Bullock i Bradley Cooper u romantičnoj komediji: 'Sve o Steveu' pogledajte večeras nakon 'Superstara'

"All About Steve" je romantična komedija koja istražuje teme individualnosti, prihvaćanja sebe i ideju da se ljubav može pronaći na neočekivanim mjestima.

Ovo su neke od zanimljivosti o filmu kojeg možete pogledati večeras od 22.20 na RTL-u:

Sandra Bullock i Bradley Cooper: Ovo je drugi put da su Sandra Bullock i Bradley Cooper zajedno glumili u filmu. Prvi put su radili zajedno u komediji "He's Just Not That Into You" iz 2009. godine, iste godine kad je "All About Steve" također objavljen.

Zlatna malina i Oscar za Sandru Bullock: Ova zanimljivost je jedinstvena. Sandra Bullock je iste godine kad je snimila "All About Steve" osvojila dvije nagrade - Zlatnu malinu za najgoru žensku glavnu ulogu u istom filmu i Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu u filmu "The Blind Side". Ona je jedina osoba u povijesti koja je dobila oba ova priznanja u istoj godini.

Originalni naslov filma: Originalni naslov filma bio je "The Ballad of Mandi," ali je kasnije promijenjen u "All About Steve" kako bi bolje odražavao temu filma.

Lokacija snimanja: Film je sniman na različitim lokacijama u Kaliforniji, uključujući Los Angeles, Redlands i pomorski grad Santa Monicu.

Neobični hobiji likova: U filmu, lik Mary Horowitz, koju igra Sandra Bullock, ima neobičan hobi - konstrukciju križaljki. S druge strane, lik Stevea, kojeg igra Bradley Cooper, posvećen je novinarstvu i radi kao kamerman za vijesti.

Bradley Cooper u fokusu: Ovo je jedan od ranih filmova u kojem Bradley Cooper igra ulogu lika za kojim žude brojne žene. Nakon ovog filma, postao je poznat po svojim ulogama u raznim žanrovima, uključujući akciju, trilere i drame.