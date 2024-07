Sandra Bullock morala je prevladati strah od vode zbog uloge: 'Brzinu 2' gledajte večeras na RTL-u

Nakon strave u busu s bombom, Annie Porter imala je romansu s agentom koji ju je izbavio iz smrtonosne opasnosti, ali opasne situacije u koje ju je nastavljao uvaljivati presudile su njihovoj vezi. Sreću i smirenost pronašla je u vezi s Alexom, sve do dana kada je doznala da je i on agent i da radi u istom specijalnim odjelu, kao i njezin bivši. Annie je spremna okončati i tu vezu, no Alex je iznenadi romantičnim putovanjem kruzerom na kojem je planira zaprositi. Ali izgleda da Annie romantika jednostavno nije suđena.

Glavne uloge u akcijskom hitu 'Brzina 2' tumače Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe, Temura Morrison i Brian McCardie, a ovo su neke zanimljivosti o snimanju filma.