Sedam zanimljivosti o filmskom hitu 'Nož u leđa': Džemper slavnog glumca postao je internetska senzacija

Obitelj Harlana Thrombeya (Christopher Plummer), bogatog pisca misterija, okupila se na proslavi njegovog 85. rođendana u vili u Massachusettsu. No sljedećeg jutra domaćica Fran pronalazi slavljenika prerezanog vrata. Policija misli da je slavni pisac počinio samoubojstvo, no privatni detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) ne dijeli to mišljenje. Istražujući doznaje da su odnosi unutar obitelji bili daleko od idealnih te da je Harlan na dan smrti prijetio razotkrivanjem prevare svog zeta Richarda (Don Johnson), da je prekinuo dotok novca snahi Joni (Toni Collette) jer ga je krala, da je otpustio sina Walta (Michael Shannon) iz izdavačke kuće te se posvađao s unukom Hughom Ransomom (Chris Evans).

Glavne uloge u kriminalističkoj drami 'Nož u leđa' tumače Daniel Craig, Toni Collette, Chris Evans, Ana de Armas, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon i Don Johnson, a ovo su neke zanimljivosti o filmu.