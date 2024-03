Sedam zanimljivosti o kultnom filmu 'Zgodna žena': Richard je htio odbiti ulogu, ali zbog Julije se predomislio

Edward (Richard Gere) je bogati biznismen kojemu je specijalnost preuzimanje kompanija i njihova rasprodaja. Na poslovnom putu u Los Angeles, tražeći put prema Beverly Hillsu on se zabunom nađe na Hollywood Boulevardu, na kojem susreće prostitutku Vivian Hard (Julia Roberts) koja pomisli da je Edward u potrazi za dobrim provodom. No on samo želi da mu Vivian pokaže Los Angeles. Očaran njome, on joj ponudi da provede noć u njegovom apartmanu, u kojem je iznenadi šampanjcem i cvijećem. Idućeg jutra predloži joj da ostane s njim cijeli tjedan i da ga prati na društvenim događanjima.

Glavne uloge u romantičnoj komediji 'Zgodna žena' tumače Richard Gere, Julia Roberts, Jason Alexander, Ralph Bellamy i Laura San Giacomo, a ovo su neke zanimljivosti o filmu.