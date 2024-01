Što kada se golemo čudovište probudi? Gledajte 'Godzillu' večeras na RTL-u

Filipinima te pronalaze tragove koje vode do mora. Iste godine u Japanu, nuklearnu elektranu protrese neobična seizmička aktivnost. Petnaest godina kasnije, časnik američke mornarice Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson), vraća se s dužnosti svojoj ženi Elle (Elizabeth Olsen) i sinu u San Francisco. No veoma brzo mora u Japan jer je njegov otac Joe (Bryan Cranston) pritvoren zbog toga što je neovlašteno ušao u nuklearku Janjire. Joe je odlučan otkriti uzrok nesreće i nagovori Forda da pođe s njim. Doznaju da je zona nezagađena i odlaze u svoju staru kući kako bi se domogli podataka. No otkriveni su i odvedeni u postrojenje nuklearke u kojem se nalazi ogromna kukuljica koja se 15 godina hranila iz reaktora elektrane.