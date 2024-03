Top 5 filmova na platformi Voyo koji slave ženu i donose nezaboravne priče!

Kraljica pustinje' (Queen of the Desert') Kraljica pustinje' je filmsko remek-djelo temeljeno na stvarnim događajima iz 2015. godine, redatelja Wernera Herzoga, koje prati život avanturističke i neustrašive žene, Gertrude Bell. Film istražuje životnu priču ove izvanredne žene koja je živjela tijekom 19. i 20. stoljeća te je igrala ključnu ulogu u formiranju političkih i kulturnih događaja na Bliskom istoku. Gertrude Bell, koju utjelovljuje sjajna Naomi Watts, bila je britanska spisateljica, arheologinja, istraživačica i diplomatkinja koja je igrala presudnu ulogu u oblikovanju političke karte Bliskog istoka nakon Prvoga svjetskog rata. Film naglašava Gertrudin doprinos društvu, kako na polju arheologije i istraživanja, tako i u diplomatskim krugovima.

Paralelne majke' (Parallel Mothers') Redatelj Pedro Almodóvar vraća se s još jednim remek-djelom koje istražuje majčinstvo, žensko prijateljstvo i borbu za pravdu. Paralelne Majke' prati priču dvije žene, Janis i Ane, čije su sudbine povezane neočekivanim događajem tijekom porođaja. Glavnu ulogu Janis igra nevjerojatna Penélope Cruz, čija izvanredna gluma donosi dubinu liku i doprinosi emotivnoj snazi filma. Kroz likove Janis i Ane, film istražuje različite aspekte ženskog iskustva, od borbe za svoje snove do suočavanja s nepredviđenim izazovima. Ovo filmsko remek-djelo bavi se temama majčinstva, slobode, tajni i suočavanja s prošlošću. No, ono što čini Paralelne majke' posebnim jest način na koji Pedro Almodóvar prikazuje snagu ženskog duha.

Već mi nedostaješ' (Miss You Already') Emotivna drama koja duboko zadiruje u teme prijateljstva, ljubavi i izazova s kojima se suočavaju žene u životu, istražuje snagu ženske povezanosti kroz turbulentne trenutke i neizbježne promjene. Glavne junakinje, Jess (Drew Barrymore) i Milly (Toni Collette), dijele dugogodišnje prijateljstvo koje se suočava sa izazovima kada Milly biva dijagnosticirana teškom bolešću. Film prati njihovu borbu, smijeh, suze i podršku koju pružaju jedna drugoj kroz sve faze života. Ono što čini Već mi nedostaješ' posebnim jest način na koji slavi žensku povezanost i snagu koja proizlazi iz tog prijateljstva. Unatoč teškim trenucima, Jess i Milly pokazuju izuzetnu hrabrost i odlučnost suočavanja sa životnim izazovima. Film ističe važnost prijateljstva među ženama te prikazuje snagu žena koje bezuvjetno podržavaju jedna drugu.

'Život ili nešto slično' (Life or Something Like It')

Angelina Jolie briljira u ulozi ambiciozne novinarke koja se suočava s neočekivanim životnim preokretom. Lik Lane Kerrigan, ambiciozne televizijske novinarke očekuje još veći uspon u karijeri, no njezin život neočekivano se mijenja kada susretne samoprozvanog proricatelja (Tony Shalhoub) koji joj predviđa neizbježnu smrt. Ova neočekivana vijest potiče Lanie da se dublje upusti u samospoznaju, postavljajući pitanja o pravom značenju života i sreće. Film slavi ženu kroz prikazivanje Lane Kerrigan kao snažne i samostalne žene koja se suočava sa izazovima života s hrabrošću i duhovitošću. Njezin karakter ne samo da istražuje vlastite ambicije i vrijednosti, već i otkriva važnost međuljudskih odnosa, ljubavi i iskrene sreće.