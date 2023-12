Tri generacije, dvije obitelji i jedna zabranjena ljubav! Ne propustite film 'Mala Italija'

Filim ' Mala Italija ' je romantična komedija iz 2018. godine, a govori o zabranjenoj ljubavi dvoje mladih. Naime, Nikki (Emma Roberts) i Leo (Hayden Christensen) zajedno su odrasli u kvartu Mala Italija u Torontu, gdje su njihovi očevi Sal (Adam Ferrara) i Vince (Gary Basaraba) ravnopravno i uspješno vodili pizzeriju. Njihov poslovni odnos i prijateljstvo je prestao kada su oboje na natjecanju osvojili prvo mjesto te su zatim zasebno otvorili restorane. Nikki je napustila Malu Italiju kako bi otišla u London i postala kuharica, a Leo je ostao u Torontu, raditi u očevom restoranu. Nikki se vratila u Toronto te susrela Lea te se među njima, polako, počela razvijati ljubav. Kada očevi dviju konkurentskih pizza restorana saznaju da su se njihova djeca međusobno zaljubila, odluče organizirati kulinarski obračun. No, mladi par nije jedini koji mora skrivati svoju ljubav. Ovo je priča o ratu i ljubavi 3 generacija koja će vas oduševiti te vam ugrijati srca.

Film je režirao Donalt Petrie, koji je poznat po mnogim romantičnim komedijama, od kojih je većina bila vrlo popularna, poput Richie Rich" s Macaulayem Culkinom, Miss Congeniality" sa Sandrom Bullock te "How to Lose a Guy in 10 days" s Kate Hudson i Matthewom McConaugheyem.

