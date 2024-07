TV premijera 'Bez kajanja' s Michael B. Jordanom večeras na RTL-u!

Sadržaj:

Specijalne američke postrojbe marinaca u Siriji, na čelu s Johnom Kellyjem (Michael B. Jordan), spašavaju agenta CIA-e koji je bio u rukama paravojne skupine predsjednika Assada. No Amerikanci otkriju da su otmičari zapravo Rusi. Tri mjeseca kasnije ruski operativci FSB-a iz osvete ubijaju nekoliko članova američkog tima. I Johnova trudna žena Pam (Lauren London) ubijena je kada Rusi provale u kuću s ciljem da srede Johna. On ipak uspije ubiti skoro sve napadače, osim jednog. Vijesti o napadu Rusa na američkom teritoriju mogu dodatno pogoršati odnose između dviju nacija pa CIA ne želi provesti istragu, no voditeljica specijalne jedinice i Johnova prijateljica Karen Greer (Jodie Turner-Smith) odluči s njim podijeliti povjerljive informacije.

Ponudu filmova pogledajte i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: