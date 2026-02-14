TV premijera filma 'Izgubljeni muž': Ne propustite dirljivu romantičnu priču koja će vas oduševiti za Valentinovo

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

U središtu radnje je Libby (Leslie Bibb), samohrana majka koja s djecom, Abby (Callie Hope Haverda) i Tankom (Roxton Garcia), pokušava započeti novi život. Nakon teškog razdoblja, seli se na farmu svoje tete Jean (Nora Dunn), nadajući se miru i svježem početku daleko od svega što je ostavila iza sebe.

Na imanju upoznaje Jamesa O'Connora (Josh Duhamel), voditelja farme koji joj pomaže savladati izazove novog života. Iako isprva nije oduševljena fizičkim radom i seoskim obvezama, Libby polako pronalazi snagu u sebi, ali i radost u svakodnevnim zadacima. Između nje i Jamesa postupno se razvija bliskost, dok on istovremeno stječe povjerenje njezine djece.

Film donosi i snažne obiteljske trenutke – kada se Abby suoči s nasilnikom u školi, James je potakne da se zauzme za sebe. No posljedice njezine reakcije donose napetosti i preispitivanja, zbog kojih Libby mora sagledati vlastitu ulogu majke i donijeti važne odluke.