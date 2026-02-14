Novosti
TV premijera filma 'Izgubljeni muž': Ne propustite dirljivu romantičnu priču koja će vas oduševiti za Valentinovo

Na dan kada slavimo ljubav, RTL donosi posebnu poslasticu za sve romantične duše

RTL.hr
14.02.2026 11:00
Ovog Valentinova, u 20:15 sati, gledatelje RTL-a očekuje TV premijera filma 'Izgubljeni muž', dirljiva priča o novom početku, obitelji i neočekivanoj ljubavi.

U središtu radnje je Libby (Leslie Bibb), samohrana majka koja s djecom, Abby (Callie Hope Haverda) i Tankom (Roxton Garcia), pokušava započeti novi život. Nakon teškog razdoblja, seli se na farmu svoje tete Jean (Nora Dunn), nadajući se miru i svježem početku daleko od svega što je ostavila iza sebe.

Film Izgubljeni muž
Film Izgubljeni muž FOTO: Screenshot - YouTube

Na imanju upoznaje Jamesa O'Connora (Josh Duhamel), voditelja farme koji joj pomaže savladati izazove novog života. Iako isprva nije oduševljena fizičkim radom i seoskim obvezama, Libby polako pronalazi snagu u sebi, ali i radost u svakodnevnim zadacima. Između nje i Jamesa postupno se razvija bliskost, dok on istovremeno stječe povjerenje njezine djece.

Film donosi i snažne obiteljske trenutke – kada se Abby suoči s nasilnikom u školi, James je potakne da se zauzme za sebe. No posljedice njezine reakcije donose napetosti i preispitivanja, zbog kojih Libby mora sagledati vlastitu ulogu majke i donijeti važne odluke.

Pročitajte još
Tražite film za Valentinovo? Ovi naslovi na platformi Voyo su pun pogodak

Uz toplu obiteljsku atmosferu i nježnu romantičnu liniju, Izgubljeni muž' donosi priču o gubitku, hrabrosti i drugoj prilici za ljubav.

Ne propustite TV premijeru filma 'Izgubljeni muž' na Valentinovo u 20:15 sati na RTL-u.

valentinovo filmovi na rtlu izgubljeni muž Leslie Bibb Josh Duhamel
