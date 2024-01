Uzbudljiv i zagonetan znanstveno-fantastičan film: 'Mračne umove' gledajte večeras na RTL-u

Smrtonosna nepoznata bolest napada djecu i mlade. Većina oboljelih ne preživi, no oni koji se uspiju oduprijeti, steknu neobične sposobnosti, supermoći zbog kojih su smješteni u posebne logore te podijeljeni u skupine ovisno koju su nadnaravnu moć stekli; visoku inteligenciju, sposobnost telekineze, moć kontroliranja struje ili vatre te sposobnost telepatije i kontrole uma. Djevojka Ruby Daly (Amandla Stenberg) može prodrijeti u um te je takva, prema procjeni odraslih, preopasna da bila ostavljena na životu. No ipak, ona uspije ući u misli doktora te ga uvjeriti da je svrsta u neku drugu skupinu. Šest godina kasnije Ruby bježi iz zatvora uz pomoć skupine koje se naziva Children's League, s nijemom djevojčicom Zu (Miya Cech), koja je odvodi Liamu (Harris Dickinson) i Charlesu (Skylan Brooks), koji žele stići do utočišta East River.

Glavne uloge u znanstveno-fantastičnom filmu 'Mračni umovi' tumače Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore i Patrick Gibson.