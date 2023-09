VIKEND FILMOVI Akcijski hitovi i urnebesna komedija: Pogledajte na RTL-u i RTL2!

Pogledajte film 'Američka pita 2' u subotu u 22:20 na RTL-u

U studentsku sobu Jima Levensteina (J. Biggs) u kojoj vodi ljubav s novom djevojkom, upadnu njegov otac (E. Levy) i majka (M. Cheek) te je ponovno javno osramoćen. No on to uspješno prebrodi. Sa svojim najboljim prijateljima Chrisom 'Ozom' (C. Klein), Kevinom (T. I. Nicholas), Steveom (S. W. Scott) i Paulom (E. K. Thomas) Jim planira dugi odmor nakon završetka prve godine studija, a dobije i neočekivani poziv svoje neprežaljene ljubavi iz srednjoškolskih klupa, prelijepe učenice na razmjeni Nadije (S. Elizabeth).