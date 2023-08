VIKEND FILMOVI Kultna komedija i akcijski hitovi koje ćete napeto pratiti: Gledajte na RTL-u i RTL2!

Pogledajte film 'Državni neprijatelj' u subotu u 20:15 na RTL-u

Niste paranoični - svi smo pod prismotrom.

Odvjetnik Robert Clayton Dean (Will Smith) je predan otac i suprug, koji je na tragu Pineteru, vođi kriminalne skupine. U međuvremenu korumpirani službenik Nacionalne sigurnosti, Thomas Reynolds (Jon Voight) pregovara s kongresmenom Phillipom Hammersleyjem oko implementacije novog satelitskog sustava nadziranja. Kada Hammersley odbije surađivati, Reynolds naruči njegovu likvidaciju. No ubojstvo je snimljeno, a dokaz Deanu pošalje prijatelj. Dean nije niti svjestan što posjeduje, a ubrzo mu se život počinje urušavati.

Na tragu F. F. Coppoline "The Conversation" ili Hitchcockove "The Man Who Knew Too Much" ili, recimo, Pollackove "Three Days of the Condor", producentsko-redateljski tim - Jerry Bruckheimer ("CSI: Miami", CSI", "Zločesti dečki", "Policajac s Beverly Hillsa"...) i Tony Scott ("Fan", "Crimson Tide", "True Romance", "Prljavi igraju prljavo"...) udružili su se s namjerom da naprave savršeni akcijski triler. Jedan od najvećih kino hitova 1998. zadovoljio je u svim segmentima. Od prve do posljednje sekunde radi se o iznimno balansiranom adrenalinskom trileru o čovjeku ni krivom ni dužnom upletenom u smrtonosne političke spletke. Uloge su podijeljene samom vrhu holivudske scene - Willu Smithu, Geneu Hackmanu, Jonu Voightu, dok su sporedne uloge jednako impresivne - Lisa Bonet, Jack Busey, Regina King, Stuart Wilson, Scott Caan i Gabriel Byrne.

Pogledajte film 'Američka pita: Vjenčanje' u subotu u 22 sata na RTL-u

Ovoga puta idu do samoga kraja.

Jim Levenstein (Jason Biggs) konačno je uspio skupiti hrabrost i zaprositi svoju djevojku Michelle Flaherty (Alyson Hannigan), koja je oduševljeno pristala. Međutim, pravi problemi za Jima tek započinju jer mora početi planirati ceremoniju vjenčanja. Svadbi se, jednako koliko i roditelji budućih mladenaca, vesele i Jimovi prijatelji Kevin (Thomas Ian Nicholas) i Finch (Eddie Kaye Thomas), koji vijest ne uspijevaju sakriti od Stiflera (Seann William Scott). On je u gradu i neće dozvoliti da ovako svečani čin protekne bez nužne prethodnice, momačke večeri! Jim ne zna što mu se sprema, više se brine oko toga hoće li ga Michelleini roditelji prihvatiti i hoće li naučiti plesati do vjenčanja.

Treći nastavak iznimno popularnog serijala Američka pita", koji je svojim neumivenim humorom osvojio golem broj poklonika diljem svijeta, Američka pita: Vjenčanje", redatelja Jesseja Dylana priču o skupini prijatelja iz srednje škole East Great Falls nastavlja u istom tonu. Dakle, opet nas očekuje brdo urnebesnih scena, ali i romantičan pod-zaplet. Jason Biggs, zaštitno lice ove filmske franšize, ponovno očarava svojom kombinacijom smušenosti i odlučnosti, dok u ostalim ulogama gledamo Alyson Hannigan (Lily iz serije Kako sam upoznao vašu majku") i Eddieja Kayea Thomasa (Jeff u seriji U dobru i zlu").