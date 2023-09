VIKEND FILMOVI Ne propustite kultnu komediju i akcijske hitove: Gledajte na RTL-u i RTL2!

Pogledajte film 'Južni vetar 2: Ubrzanje' u subotu u 20:15 na RTL-u

Južni vetar 2: Ubrzanje (TV premijera)

Petar Maraš (Miloš Biković) postao je nedodirljivi vođa srpskog podzemlja, a sve pod zaštitom same države. Uz takvu poziciju, Maraš sada može prljavi novac ulagati u zakonite poslove. U istočnoj Srbiji Maraš obavlja posao koji mu je dala država i kupuje od seljaka zemlju preko koje bi prolazio Južni tok. No na poslovnom putu dozna vijest koja će ga natjerati da promijeni planove. Naime, u međuvremenu, Marašev brat Nenad (Luka Grbić) vodi posao raspačavanja droge. No kolega mu smješta i Bugari otimaju Nenada. Kad Maraš dozna, odmah kreće u Bugarsku.