VIKEND FILMOVI Urnebesna komedija i napeti trileri: Pogledajte na RTL-u i RTL2!

Znanstvenici primijete objekt koji se velikom brzinom iza Jupiterove orbite primiče Zemlji te previđaju da će se njegov udar sa Zemljom dogoditi na području Manhattana, snagom koja može uništiti sav život na planeti. SAD odmah okupi skupinu znanstvenika, uključujući dr. Helen Benson (Jennifer Connelly) i njezina prijatelja dr. Michaela Graniera (Jon Hamm), s namjerom da osmisle plan koji će spasiti ljudski rod. No kako se približava Zemlji, objekt polako uspori te stane iznad Central parka i pokaže se kao ogroman svemirski brod. Sferu ubrzo okruže policijske i vojne snage. Iz sfere izađe Klaatu (Keanu Reeves), a Helen mu krene u susret, no usred kaosa vojska otvara paljbu prema izvanzemaljcu. U tom trenutku iz sfere izlazi ogroman robot nazvan G.O.R.T.

Nekoliko tisuća godina u budućnosti, nakon rata s katastrofalnim posljedicama, čovječanstvo je u oporavku, a ljudi se okupljaju u pokretnim gradovima, tzv. traction cities. No veći gradovi, poput onih u Velikoj Britaniji i Europi apsorbiraju manje gradove. Kako bi se takva praksa zaustavila, u Aziji se formiraju tradicionalni gradovi, a pokret predvodi Shan Guaom, bivša Kina, koju štiti shield wall. Računala, pametni telefoni i slična tehnološka postignuća postali su zastarjeli, no i dalje vrijedni.

Pogledajte film 'Neslomljivi' u nedjelju u 20:15 na RTL2

Elijah Price (Samuel L. Jackson) rođen je s rijetkom bolešću zbog koje ima izuzetno lomljive kosti. Bivša ragbijaška zvijezda David Dunn (Bruce Willis) vraća se vlakom kući nakon razgovora za posao kada dolazi do željezničke nesreće. Dunn se neozlijeđen budi u bolničkoj sobi. Liječnici mu govore da je on jedini preživio nesreću i da su svi drugu putnici smrtno stradali pri izlijetanju vlaka iz tračnica. Nakon komemoracije za žrtve, Davida poziva vlasnik trgovine stripova Elijah Price, koji mu objašnjava svoju teoriju o superherojima iz stvarnog života jer ako je on 'lomljiv', mora postojati netko "neslomljiv", kao njegova suprotnost. David odlazi, ali kasnije otkriva da može dignuti više kilograma, puno više od svojih očekivanja. Njegov sin vjeruje da mu je otac superheroj, ali David tvrdi da je samo običan čovjek.