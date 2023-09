VIKEND FILMOVI Ne propustite akcijske hitove: Gledajte na RTL-u i RTL2!

Mikey (Sean Astin) i Brand Walsh (Josh Brolin) su braća čija bi se obitelj uskoro morala seliti, s obzirom da im je kuća novim planom razvitka grada predviđena za rušenje, osim ako ne skupe dovoljno novaca kako bi platili pohlepnim zemljovlasnicima. Naravno, šanse za to su skoro nikakve, sve dok Mikey slučajno ne pronađe mapu koja pokazuje put do izgubljenog blaga slavnoga gusara Jednookoga Willyja. Mikey, njegov brat i skupina odanih prijatelja kreću u potragu nadajući se da će spasiti svoj dom.

Pogledajte film '96 sati: Istanbul' u nedjelju u 22:30 na RTL-u

Umirovljeni CIA agent Bryan Mills poziva kći Kim i bivšu suprugu Lenore, koja se u međuvremenu rastala od drugog supruga, da zajedno provedu nekoliko dana u Istanbulu, gdje on sada radi. No patrijarh albanske bande koja krijumčari ljude, Murad traži osvetu za smrt sina i organizira novu otmicu Millsa i njegove obitelji. Bryan i Lenora su svladani, no Kim uspije pobjeći i postane njihova jedina šansa za bijeg...