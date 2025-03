Vikend na Kockici rezerviran je za hit-filmove: Ove subote na rasporedu je TV premijera jednog od najboljih glazbenih dokumentaraca ovog stoljeća!

Sutra od 20 sati na Kockici na rasporedu je TV premijera nagrađivanog i jednog od najboljih glazbenih dokumentaraca ovog stoljeća, 'Ljeto soula' (Summer of Soul ...or, When the Revolution Could Not Be Televised) iz 2021. godine, koji donosi priču o Harlem Cultural Festivalu koji se 1969. održavao u Mount Morris Parku, u Harlemu.

Redatelj, glazbenik Questlove iz The Rootsa viziju ovog značajnog festivala kompilirao je koristeći profesionalne snimke i one iz vijesti, kao i snimke intervjua s glazbenicima koji su ondje nastupali, ali i posjetitelja te sve zaokružio komentarima stručnjaka koji su objasnili pozadinu festivala, povijesnu i društvenu važnost. Velika imena glazbenog svijeta kao što su Stevie Wonder, Mahalia Jackson, Max Roach, Nina Simone, The 5th Dimension, The Staple Singers, Gladys Knight & the Pips, Mavis Staples, Blinky Williams, Sly and the Family Stone i Chambers Brothers nastupala su na festivalu koji je predstavio Questlove u svom redateljskom prvijencu, čiji je drugi dio naslova '...or, When the Revolution Could Not Be Televised' preuzet iz pjesme "The Revolution Will Not Be Televised" velikog Gila Scotta-Herona.