Vraća se biće od kojeg strepimo: Film 'Predator: Evolucija' gledajte večeras na RTL-u

Glavne uloge u filmu 'Predator: Evolucija' tumače Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Olivia Munn i Keegan-Michael Key.

U režiji Shanea Blacka, koji je zaslužan za nekoliko kultnih ostvarenja, poput 'The Monster Squad', 'Lethal Weapon', 'The Last Boy Scout', dolazi znanstveno-fantastični akcijski film iz 2018., četvrti u Predator franšizi. Zanimljivo, Black je u prvom dijelu imao sporednu ulogu, a valja istaknuti da se vratio John Davis, producent prva tri dijela. Glavne role ponijeli su Robert Boyd Holbrook, kojeg smo gledali u seriji Narcos" na RTL Crimeu, Olivia Munn, najpoznatija po ulozi Sloan Sabbith u političkoj dramskoj seriji The Newsroom, a tu su i Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, komičar možda najpoznatiji po skečevima 'Key & Peele', u kojima nastupa zajedno s Jordanom Peeleom, u ovom odličnom nastavku franšize koja na dostojan način proširuje priču o Predatoru dobro shvativši srž i duh samog originala te ponudivši obilje akcije koja se očekuje kada Predator kreće u lov.

Ponudu filmova pogledajte i na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'HELL'S KITCHEN HRVATSKA':