Za ulogu je četiri mjeseca vježbala balet: Gledajte triler 'Crveni vrabac' večeras na RTL-u

Dominika Egorova (Jennifer Lawrence) uspješna je balerina, ali istovremeno jako posvećena bolesnoj majci, koju i uzdržava. Nakon teške ozljede s plesnom karijerom je gotovo, no njezin stric Ivan (Matthias Schoenaerts), koji radi za rusku obavještajnu službu, daje joj ponudu koju ne može odbiti. Njezin zadatak je zavesti Dimitrija Ustinova (Kristof Konrad), ruskog gangstera, a zauzvrat će njezina majka dobiti toliku potrebnu zdravstvenu skrb. Dominika i Ustinov se sastaju, a on je odvodi u sobu i siluje. Tijekom napada na nju ubije ga ruski agent, po naređenju Ivana. Sada je pred Dominikom nova odluka; ili će postati ruska agentica ili će biti pogubljena jer je svjedočila Ustinovom ubojstvu. U međuvremenu, u Moskvi djeluje agent CIA-e Nate Nash (Joel Edgerton). I dok se on sastaje s ruskom krticom u Gorky parku, prilazi im policija pa Nash diverzijom omogućuje krtici, koju Rusi nazivaju Marble, da pobjegne. Nash je vraćen u SAD, no tvrdi da je on jedina osoba s kojom će Marble surađivati.