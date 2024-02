Zbog ovog filma je kći Clinta Eastwooda postala meta progonitelja: Triler 'Na rubu' gledajte večeras na RTL-u

Nepoznati muškarac uhodi djevojku (Jamie Rose), koja se vraća kući s rođendanske zabave. Ona ispusti poklon, a policajac u blizini podigne ga te se ponudi odnijeti ga do njezinog kućnog praga. No policajac je zapravo prerušen stalker. Idućeg dana razvedeni policajac iz New Orleansa Wes Block (Eastwood) igra se sa svojim kćerima kada primi poziv i odlazi na mjesto zločina. Tamo ugleda djevojku zadavljenu u svom krevetu. Otisaka prstiju nema, a otkriveno je da ubojica nije žurio sa zločinom.

Glavne uloge u trileru 'Na rubu' tumače Clint Eastwood, Geneviève Bujold, Dan Hedaya i Alison Eastwood, a ovo su neke zanimljivosti o filmu.