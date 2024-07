Zbog uloge u filmu posvađala se na aerodromu: Ratnu dramu 'Kradljivica knjiga' gledajte večeras na RTL-u

Godina je 1938. i dvanaestogodišnja Liesel Meminger (Sophie Nélisse) putuje vlakom s majkom i mlađim bratom. Na tom putu njezin brat premine i bude pokopan pored tračnica. Tada Liesel krade svoju prvu knjigu The Grave Digger's Handbook' iz pogrebnikova džepa. Liesel odlazi u svoj novi dom u Münchenu, gdje upoznaje nove udomitelje (Geoffrey Rush, Emily Watson) i Rudyja Steinera (Nico Liersch), dječaka koji živi u susjedstvu. Godinama kasnije Liesel i Rudy pridružuju se Hitlerovoj mladeži. U nacističkoj Njemačkoj spaljivanje knjiga je uobičajeno, no Liesel to ne može gledati. Kad se vatra ugasi i svi odu, ona spašava ostatke knjiga. Ugleda je Ilsa Hermann (Barbara Auer), gradonačelnikova žena, te je odvede u njihovu obiteljsku knjižnicu pritom joj rekavši da može svratiti kada god poželi.

Glavne uloge u ratnoj drami 'Kradljivica knjiga' tumače Geoffrey Rush, Emily Watson i Sophie Nélisse, a ovo su neke zanimljivosti o filmu.