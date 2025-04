FNC 22 spektakl u Ljubljani donosi okršaj Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana i Michala 'Masakra' Kite te debi Ante Delije!

U glavnoj borbi večeri Slovenac Miran 'Slo Rocky' Fabjan (39, 6-3) na svoj 40. rođendan dočekuje u kavezu u Stožicama poljskog borca Michala 'Masakra' Kitu (44, 22-15-1). Bit će to susret teške kategorije do 120 kg. Kita obećava nokaut, no Fabjan sigurno ne želi podbaciti na rođendan. U sunaslovnoj borbi, susretu lake kategorije do 70 kg, gledatelji će moći uživati u borbi za titulu. Argetinski Hrvat Francisco 'Croata' Barrio (35, 14-4) branit će pojas protiv našeg Antuna 'Killera' Račića (34, 28-12-1).

Regionalnu MMA scenu nedavno je protresla vijest kako je novi borac FNC-a postao najbolji hrvatski borac u teškoj kategoriji - Ante Delija (34, 24-6). U debitantskom nastupu, Hodajuću nevolju' očekuje okršaj s Yorganom De Castrom (37, 12-6), koji iza sebe ima borbe u PFL-u i UFC-u.