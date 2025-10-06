FOTO Zavirite na set nove RTL-ove serije 'Divlje pčele'

- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
1 / 15
RTL ove jeseni donosi 'Divlje pčele', snažnu priču o obitelji koja je iznad svega, ljubavi, odanosti, tradiciji te izborima koji mijenjaju živote. Sjajna glumačka ekipa, vrhunska produkcija, autentično ozračje 50-ih godina i intrigantni zapleti gledatelje će držati prikovanima za male ekrane. Mogu li se tri sestre izboriti u tradicionalnom svijetu te sačuvati svoju veliku tajnu i je li obitelj uistinu svetinja?