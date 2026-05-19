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FOTOGALERIJA Pogledajte koja su se RTL-ova lica družila do kasno u noć: Glumci, voditelji i zvijezde showova zajedno

Svečana dodjela Story Hall of Fame nagrada ponovno je okupila brojna poznata lica domaće scene, a među njima su posebno dominirala RTL-ova lica. Od glumaca i voditelja do zvijezda popularnih showova, večer je bila prepuna glamura, smijeha i druženja koje je trajalo do kasno u noć

RTL.hr
19.05.2026 13:45

Story Hall of Fame tradicionalna je dodjela nagrada koju organiziraju časopis i portal Story.hr, a priznanja se dodjeljuju prema izboru čitatelja i publike koja tijekom godine prati domaću televizijsku, glazbenu i celebrity scenu.

Zvijezde Divljih pčela' zajedno zablistale

Posebnu pažnju privukla je ekipa Divljih pčela'. Na događanju su se pojavili Amar Bukvić, Ivan Barišić, Lidija Penić Grgaš, Ana Marija Veselčić, Margarita Mladinić i Davor Pavić, a njihove fotografije s crvenog tepiha ubrzo su preplavile društvene mreže.

Večer je za njih bila posebno emotivna jer su Divlje pčele' osvojile nagradu za najbolju TV seriju prema izboru publike, dok je Amar Bukvić proglašen najboljim glumcem.

Voditelji RTL-a okupili se na glamuroznoj večeri

Na eventu su se družila i neka od najpoznatijih RTL-ovih voditeljskih lica. Među uzvanicima bili su Marijana Batinić, Antonija Blaće, Zoran Šprajc i Nikolina Pišek, koji su također privukli veliku pažnju svojim elegantnim izdanjima.

Dobra atmosfera, zajedničke fotografije i spontani trenuci iza kulisa pokazali su koliko su RTL-ova lica povezana i izvan televizijskih studija.

Zvijezde Gospodina Savršenog' i Igre chefova'

Na glamuroznoj večeri pojavila su se i poznata lica iz Gospodina Savršenog', među kojima su bili Karlo, Kaja, Petar i Anastasia, koje publika i dalje prati i nakon završetka showa.

Svoj dolazak nisu propustili ni chefovi iz Igre chefova' - Toni Boban, Stiven Vunić i Tibor Valenčić, koji su ponovno pokazali da osim u kuhinji odlično funkcioniraju i na velikim društvenim događanjima.

Poznata lica RTL Danas i televizijski tandem koji publika voli

Na događanju su bili i Mario Jurič, Tomislav Jelinčić te Damira Gregoret, a brojni uzvanici večer su iskoristili za druženje, fotografiranje i opuštene razgovore nakon službenog dijela programa.

Crveni tepih tako je još jednom postao mjesto okupljanja najpoznatijih RTL-ovih lica, a atmosfera večeri jasno je pokazala koliko publika voli vidjeti svoje omiljene televizijske zvijezde zajedno i izvan ekrana.

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