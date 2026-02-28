Gdje i kada gledati FNC 28? Bojković najavljuje nokaut protiv Ukrajinca Vulchina

Nakon više od četiri duge godine, veliki MMA se vraća u srce Slavonije. Organizacija Fight Nation Championship (FNC) po prvi put stiže u Slavonski Brod, a sudeći prema reakciji publike, borilački sport je regiji itekako nedostajao. Športska dvorana Vijuš bit će ispunjena do posljednjeg mjesta ove subote, 28. veljače, za FNC 28 , događaj koji obećava vatromet u kavezu. Samo tri tjedna nakon uspješnog pohoda na München, vodeća regionalna MMA promocija nastavlja svoj ambiciozni plan za prvu polovicu 2026. godine i donosi program s čak jedanaest borbi, a sve možete pratiti na platformi Voyo od 19 sati.

Glavna borba večeri donosi povratak jednog od najpopularnijih regionalnih boraca, Marka "The Skull Crusher" Bojkovića. Nakon prvog profesionalnog poraza u karijeri, koji je doživio u Varaždinu, srpski borac tražit će iskupljenje protiv opasnog ukrajinskog debitanta Ivana Vulchina. Borba je dogovorena u prijelaznoj kategoriji do 75 kilograma i predstavlja ključan test za Bojkovića, koji se želi vratiti na pobjedničke staze i nastaviti svoj put prema vrhu.

U sunaslovnoj borbi gledat ćemo jedan od najvećih potencijala hrvatske scene, Frana Luku Đurića. Mladi borac iz zagrebačkog American Top Teama (ATT) ulazi u kavez protiv Gruzijca Bonda Kikadzea u bantam kategoriji. Pobjeda bi Đuriću mogla širom otvoriti vrata borbe za naslov prvaka i potvrditi njegov status kao predvodnika nove generacije boraca.

Program u Slavonskom Brodu donosi i jedan meč po pravilima ultimate kickboxinga. U malim rukavicama snage će odmjeriti domaći favorit Andrej Kedveš i Nizozemac Jonas Adriaanse. Kedveš je poznat po atraktivnom stilu i publici jamči beskompromisnu borbu. Osim toga, u kavez se vraća i teškaš Martin Batur. Nakon dva uzastopna poraza, Batur pred domaćom publikom traži iznimno važnu pobjedu protiv Brazilca Wesleyja Martinsa.

Uzbuđenja neće nedostajati ni na ostatku programa. U fokusu će biti i drugi mladi lavovi iz ATT-a, Marko Ančić i Tiriel-Luka Abramović, koji će se suprotstaviti međunarodnim izazivačima. Cjelokupan popis borbi, koji uključuje borce iz cijele Europe i Brazila, potvrđuje FNC-ov status međunarodno prepoznate platforme za najbolje talente.

FNC 28 ne propustite na platformi Voyo.