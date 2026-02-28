Gdje i kada gledati FNC 28? Bojković najavljuje nokaut protiv Ukrajinca Vulchina

Nakon više od četiri duge godine, veliki MMA se vraća u srce Slavonije. Organizacija Fight Nation Championship (FNC) po prvi put stiže u Slavonski Brod, a sudeći prema reakciji publike, borilački sport je regiji itekako nedostajao. Športska dvorana Vijuš bit će ispunjena do posljednjeg mjesta ove subote, 28. veljače, za FNC 28, događaj koji obećava vatromet u kavezu. Samo tri tjedna nakon uspješnog pohoda na München, vodeća regionalna MMA promocija nastavlja svoj ambiciozni plan za prvu polovicu 2026. godine i donosi program s čak jedanaest borbi, a sve možete pratiti na platformi Voyo od 19 sati.
Bojković traži iskupljenje, Đurić cilja na vrh
Glavna borba večeri donosi povratak jednog od najpopularnijih regionalnih boraca, Marka "The Skull Crusher" Bojkovića. Nakon prvog profesionalnog poraza u karijeri, koji je doživio u Varaždinu, srpski borac tražit će iskupljenje protiv opasnog ukrajinskog debitanta Ivana Vulchina. Borba je dogovorena u prijelaznoj kategoriji do 75 kilograma i predstavlja ključan test za Bojkovića, koji se želi vratiti na pobjedničke staze i nastaviti svoj put prema vrhu.
U sunaslovnoj borbi gledat ćemo jedan od najvećih potencijala hrvatske scene, Frana Luku Đurića. Mladi borac iz zagrebačkog American Top Teama (ATT) ulazi u kavez protiv Gruzijca Bonda Kikadzea u bantam kategoriji. Pobjeda bi Đuriću mogla širom otvoriti vrata borbe za naslov prvaka i potvrditi njegov status kao predvodnika nove generacije boraca.
Povratak teškaša i poslastica za fanove kickboxinga
Program u Slavonskom Brodu donosi i jedan meč po pravilima ultimate kickboxinga. U malim rukavicama snage će odmjeriti domaći favorit Andrej Kedveš i Nizozemac Jonas Adriaanse. Kedveš je poznat po atraktivnom stilu i publici jamči beskompromisnu borbu. Osim toga, u kavez se vraća i teškaš Martin Batur. Nakon dva uzastopna poraza, Batur pred domaćom publikom traži iznimno važnu pobjedu protiv Brazilca Wesleyja Martinsa.
Uzbuđenja neće nedostajati ni na ostatku programa. U fokusu će biti i drugi mladi lavovi iz ATT-a, Marko Ančić i Tiriel-Luka Abramović, koji će se suprotstaviti međunarodnim izazivačima. Cjelokupan popis borbi, koji uključuje borce iz cijele Europe i Brazila, potvrđuje FNC-ov status međunarodno prepoznate platforme za najbolje talente.