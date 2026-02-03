Gdje i kada gledati polufinale Eura u futsalu? Hrvatska igra za povijesni uspjeh protiv Španjolske

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je povijesni uspjeh plasmanom u polufinale Europskog prvenstva, no za ulazak u borbu za zlato čeka je najteži mogući protivnik – moćna Španjolska, sve možete pratiti na platformi Voyo . Utakmica generacije igra se u srijedu u ljubljanskoj Areni Stožice, a naši reprezentativci nadaju se podršci s tribina koja bi im mogla dati krila protiv favoriziranog suparnika.

Izabranici Marinka Mavrovića vratili su Hrvatsku tamo gdje joj je, prema mišljenju mnogih, i mjesto – među četiri najbolje momčadi Europe. Nakon grupne faze u kojoj su remizirali s Francuskom i Gruzijom te pobijedili Latviju, u četvrtfinalu su odigrali taktički savršenu utakmicu protiv Armenije i slavili s 3:0. Junaci dvoboja bili su dvostruki strijelac David Mataja i Niko Vukmir, dok je vratar Ante Piplica svojim obranama zaslužio titulu igrača utakmice. Ovim je uspjehom izjednačen najbolji rezultat u povijesti, onaj iz 2012. godine kada je Hrvatska kao domaćin također bila četvrta. Dvanaest godina čekanja na novo polufinale dokaz je kvalitete ove generacije.

Ipak, na putu do finala stoji reprezentacija koja je sinonim za futsal. Španjolska, rekordnih sedam puta okrunjena titulom prvaka Europe, na ovom turniru djeluje nezaustavljivo. Do polufinala su stigli s četiri uvjerljive pobjede i zastrašujućom gol-razlikom 20:4. Nakon što su u skupini redom padali Slovenija, Bjelorusija i Belgija, u četvrtfinalu su s glatkih 4:0 deklasirali jaku Italiju, čime su još jednom potvrdili status glavnog favorita za osvajanje naslova, posljednjeg puta osvojenog 2016. godine.

Velika prednost za Hrvatsku mogla bi biti lokacija odigravanja utakmice. Blizina Ljubljane jamči dolazak velikog broja hrvatskih navijača koji bi Arenu Stožice mogli pretvoriti u "domaći teren". To ističu i sami igrači, poput Kristiana Čekola i Antonija Sekulića, koji su ovaj dvoboj nazvali "utakmicom karijere". Izbornik Marinko Mavrović svjestan je snage protivnika. "Španjolska je favorit, ali ako ponovimo disciplinu i borbenost iz prethodnih utakmica, imamo svoje prilike", naglasio je.

Povijesni okršaj Hrvatske i Španjolske na rasporedu je u srijedu, 4. veljače, s početkom u 17:00 sati na platformi Voyo. U drugom polufinalu, koje se igra istog dana od 20:30, sastaju se aktualni prvak Portugal i Francuska.