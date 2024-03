Gdje je danas glumac Matthew Gray, najgenijalniji um 'Zločinačkih umova'?

Nakon završetka srednje škole, Matthew Gray Gubler odlučio je nastaviti svoje obrazovanje u području izvedbenih umjetnosti. Upisao se na Tisch School of the Arts na Sveučilištu New York, gdje je prvotno studirao filmsku režiju. Međutim, neočekivano je otkriven kao talent za modeling nakon što ga je talijanski lovac na talente slučajno primijetio. Umjesto da ga angažira za glumu ili režiju, Gubler je angažiran da pozira kao model u kampanji za Kate Spade te je brzo postao traženi model.

Nakon 15 godina tumačenja lika Dr. Spencera Reida, Matthew Gray Gubler oprostio se od svog lika kada je serija okončana 2020. godine. Nakon što je sudjelovao u više od 300 epizoda, Gubleru je oproštaj od svog lika i kolega vrlo teško pao.

Svoju kreativnost i umjetnost Gubler izražava i kroz crtanje i slikanje. Osim što su obožavatelji trajno tetovirali njegove crteže, Gubler je objavio da je jedan od njegovih radova prodan za više od 10.000 dolara na eBay aukciji. Također je izradio majice sa svojim ilustracijama i dizajnirao torbu nazvanu "Universe, I Love You", donirajući 100% prihoda Američkom Crvenom križu.

Nakon modeliranja, glume i režiranja, Matthew Gray Gubler odlučio je istražiti i druge načine izražavanja. Jedan od tih novih poduhvata bio je objavljivanje dječje knjige koju je sam napisao i ilustrirao. Knjiga "Rumple Buttercup: A Story of Bananas, Belonging, and Being Yourself", objavljena 2019. godine, postigla je izuzetan uspjeh, dosegnuvši status broj jedan na listi bestselera New York Timesa. S obzirom na pozitivan odjek koji je knjiga postigla kod obožavatelja, Gubler je najavio da ima planove za pisanje još knjiga u budućnosti.

