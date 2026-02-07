Gdje je danas Rodney iz serije 'Mućke'? Smrt sina ga je potresla, a danas živi povučenim životom

Gotovo da nema generacije koja ne pamti simpatičnog, ali vječno zbunjenog Rodneyja Trottera iz kultne britanske serije "Mućke" (Only Fools and Horses). I dok se njegove dogodovštine s bratom Del Boyem i danas mogu pratiti na RTL2 u večernjem terminu, glumac Nicholas Lyndhurst (63) dokazuje da je njegova karijera mnogo više od uloge koja ga je proslavila. Nedavno je osvojio i američku publiku, no unatoč uspjehu, ostao je vjeran svom povučenom životu u Engleskoj.

Nakon desetljeća provedenih na britanskoj sceni, Lyndhurst je 2023. godine prihvatio ulogu u ponovnom pokretanju legendarnog američkog sitcoma "Frasier". U seriji glumi profesora Alana Cornwalla, starog Frasierovog prijatelja s fakulteta, a njegovu izvedbu nahvalili su i publika i kritika. Iako je serija nedavno zaključena nakon dvije sezone, Lyndhurst je ostavio dubok trag. Ipak, holivudski sjaj nije ga zaslijepio. Glumac je potvrdio da je u SAD-u boravio isključivo zbog snimanja i da će Engleska uvijek biti njegov dom.

Iako će za mnoge zauvijek ostati Rodney, Lyndhurstova karijera iznimno je bogata i raznolika. Prije "Mućki" proslavio se ulogom Adama Parkinsona u seriji Butterflies (1978. – 1983.), a nakon njih ostvario je zapažene uloge u brojnim projektima. Mnogi ga pamte kao Garyja Sparrowa u popularnom sitcomu o putovanju kroz vrijeme, Goodnight Sweetheart, za koju je osvojio dvije Nacionalne televizijske nagrade.

Glumio je i u prequelu "Mućki", seriji Rock & Chips, gdje je utjelovio Freddieja Robdala, a od 2013. do 2015. bio je dio glumačke postave uspješne policijske drame New Tricks. Svoju svestranost pokazao je i na kazališnim daskama, glumeći u mjuziklu Man of La Mancha za Englesku nacionalnu operu.

Daleko od svjetla reflektora, Lyndhurst vodi miran život u West Sussexu sa suprugom Lucy, bivšom balerinom. Par se vjenčao 1999. godine, a godinu kasnije dobili su sina Archieja. Obiteljsku idilu prekinula je strašna tragedija 2020. godine, kada je Archie iznenada preminuo u 19. godini od posljedica rijetkog oblika leukemije.

U teškim trenucima, velika podrška bio mu je njegov televizijski brat i dugogodišnji prijatelj David Jason (Del Boy), dokazavši da je njihovo prijateljstvo bilo jednako snažno i izvan ekrana.

Nicholas Lyndhurst danas je glumac čija je karijera izdržala test vremena. Od ulica Peckhama do studija Paramounta, pokazao je izniman talent i skromnost, a njegova ostavština, baš kao i "Mućke", nastavlja živjeti.

'Mućke' ne propustite u večernjem terminu na RTL2.