Gledatelji ih obožavaju, a natjecatelji bez njih ne bi mogli! Tko je tko u Love Island Adria?

Vila na Tenerifima se priprema, a sprema se i Love Island Adria. Ovaj popularni dating show donosi romantiku, dramu i zabavu u regiju, a prijave su još uvijek otvorene

icon-close

Odabrani natjecatelji krenut će u biranje partnera čim uđu u vilu. Voditeljica ih dočekuje i daje im jedan zadatak: pronaći idealnu osobu za sebe. U Love Islandu kandidati moraju biti upareni kako bi nastavili show. Oni koji ostaju solo, riskiraju ispadanje iz showa.

icon-expand Love Island Adria FOTO: RTL

Voditeljica Love Islanda Adria ima važnu ulogu, vodi kandidate kroz natjecanje i dijeli sve velike novosti tijekom showa. Usto, narator je jednako važan za cijeli Love Island otkako je ITV predstavio svoju veliku uspješnicu publici diljem svijeta. On unosi humor, daje kontekst svim događajima u vili i na sebi svojstven način 'udara' tempo showa. Ovaj dinamični duo čini Love Island Adria još uzbudljivijim.

Gledatelji također imaju veliku ulogu u najpopularnijem svjetskom dating showu. Putem aplikacije glasaju tko od kandidata ostaje, tko odlazi, a ponekad i tko će biti u paru te tako uvelike utječu na događanja u vili. Uz prekrasnu vilu na Tenerifima i puno iznenađenja, Love Island Adria uskoro stiže na platformu Voyo i RTL.

