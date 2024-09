Glumica iz 'Zabranjena ljubavi' za RTL.hr o velikim prekretnicama: 'Vratila sam se u Zagreb, a Tomislav i ja više nismo skupa'

Serija 'Zabranjena ljubav' počela se emitirati 2004. godine na RTL-u, a prikovala je brojne Hrvate uz male ekrane. Pravi obožavatelji popularne domaće sapunice sjećaju se i da je jednu od glavnih uloga tumačila Marija Kobić.

Ona je utjelovila Ivu Lončar, a nakon velike popularnosti povukla se iz glume. Posvetila se putovanjima i otkrila da je pronašla još jednu strast te je postala instruktorica joge. Za RTL.hr je sada otkrila kako izgleda njezin život danas te je potvrdila kako se vratila živjeti u Zagreb.

"Moj život nakon 'Zabranjene ljubavi' slagao se pomalo sam od sebe. Nije tu bilo nekih velikih dugoročnih planova, krenula sam intenzivnije putovati i stvari su se kao i inače poslagivale same od sebe. Ljudi koje sretneš, situacije u kojima se nađeš i iskustva koja skupiš, daju ti jasniju sliku o onome što želiš. I danas me mnogi vrlo brzo povežu s likom Ive, dok drugi misle da se znamo iz nekih davnih priča. U svakom slučaju uvijek je to neki simpatičan razgovor od kojeg nema potrebe bježati", rekla je Marija.