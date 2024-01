Gojun za RTL.hr o ulozi komentatora i neispunjenoj želji u karijeri: 'Bili smo jako blizu'

Proslavljeni rukometaš Jakov Gojun pridružit će se uredniku RTL Sporta Marku Vargeku i stručnom komentatoru Goranu Špremu u kultnoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' te će svi zajedno voditi gledatelje kroz rukometnu euforiju tijekom Europskog prvenstva u Njemačkoj.

Gojun je za RTL.hr progovorio o komentatorskoj ulozi, povratku u rukometnu reprezentaciju, mirovini i svojoj obitelji.

Ovo je za vas prva godina u ulozi komentatora, kakva su vam očekivanja?

Pa očekivanja su OK. Zato sam ovo i prihvatio. To je nešto novo za mene i za moju karijeru. Bez obzira na to što pričamo o nečemu što volim i što sam radio cijeli život, vjerujem da neće biti problema.

Kako se pripremate za emisiju 'Vrijeme je za rukomet'?

Siguro će biti nekih priprema. Ja i ono što sam radio za Indexs prije par godina sam se pripremao. Mislim da priprema sigurno pomaže. S pripremama krećem iza Nove godine jer mislim da je to dovoljno vremena. Siguran sam da će mi uz Marka i Gorana ovo biti puno lakše i da će biti dobro.

Planirate li se ponovno vraćati u reprezentaciju?

Ne planiram. I ova zadnja dva prvenstva i pomogao, ili ne pomogao, ne znam kako bih gledao na to zbog rezultata. To je bilo vrijeme korone pa je bilo puno bolesnih igrača pa me izbornik Horvat pozvao u pomoć. Odazvao sam se. Tako je bilo i prošle godine. No ne planiram se više vraćati. Bit ću sigurno njihov najveći navijač. To su momci s kojima sam proveo, pogotovo s Duvnjakom i Karačićem, puno lijepih trenutaka, puno toga smo i osvojili i zajedno nekada i tugovali. Vjerujem da će to sve biti super, ali sad mi je malo ljepše iz fotelje to gledati.

Kako vam je gledati utakmicu u ulozi komentatora?

Kad ste cijeli život u sportu i puno toga ste dali za reprezentaciju i s tim momcima puno toga osvojili i napravili, normalno da su emocije uvijek prisutne. Ne može se bez emocija ništa raditi pa ni igrati, pa tako ni gledati. Da, drugačije je iz fotelje jer ne možeš ništa pomoći, ne možeš ništa reći ni savjetovati. Ali došlo je vrijeme, odigrao sam svoje u životu i dao koliko sam mogao dati. Sad ćemo malo, kako se kaže, penzionerski.

Razmišljaš li o mirovini?

Trenutno o tome ne razmišljam. Često dobijem slična pitanja poput 'Do kad ću igrati? Koliko će to dugo trajati?' Nakon moga inozemstva i povratka u Zagreb u koji sam se vratio najviše zbog obiteljskih razloga, odnosno zbog dječice koja su krenula u školu. Zahvalan sam im svima, a pogotovo supruzi, što su sve prošli sa mnom u inozemstvu. Ja na kraj svoje karijere gledam kao na šlag na torti. Ja sada uživam. A hoće li to trajati mjesec dana, pola godine, godinu, ne znam. Dok god budem zdrav i dok se osjećam dobro kao što se sada osjećam, sigurno ću još igrati, ali ne znam koliko dugo. Povratak u svlačionicu s momcima od kojih sam stariji i po deset, petnaest godina me svakako pomladio. I stvarno dobro funkcioniramo što pokazuju i rezultati ove godine.

