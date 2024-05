'Hitna: Chicago' - prva linija pomoći premijerno na kanalu RTL2

I doista, glumačka postava odradila je vrhunski posao, a bolnički tim čine Nick Gehlfuss (Robbie Pratt u američkoj verziji sjajne serije Shameless') kao dr. Will Halstead, bivši plastični kirurg, koji nadzire rad Hitne. Za one koji su gledali Chicago P.D., spomenimo da je on stariji brat Chicago P.D. lika, detektiva Jaya Halsteada. Tu je i Yaya DaCosta (glumica i model iz America's Next Top Model'), kao April Sexton, medicinska sestra, prijateljica iz djetinjstva poručnice Kelly Severide iz Chicago u plamenu', zatim Torrey DeVitto, (model i Karen Kerr iz serije Beautiful People') kao dr. Natalie Manning, pedijatrica hitne medicine, udovica čiji je suprug poginuo služeći u američkoj vojsci.

Rachel DiPillo (Andie iz serije Jane the Virgin') tumači dr. Sarah Reese, studenticu četvrte godine medicine čija je strast patologija. Colin Donnell (Billy Crocker u seriji Anything goes') igra dr. Connora Rhodesa, kardiotorakalnog stipendista. Brian Tee (Jurski svijet', Wolverine') našao se u roli Dr. Ethana Choia, rezervista mornarice, koji postaje načelnik hitne medicine s iskustvom sa zaraznim bolestima te koji se vratio u SAD nakon služenja na brodu supernosača američke mornarice. S. Epatha Merkerson (Anita Buren iz Zakon i red') tumači Sharon Goodwin, voditeljicu odjela za pacijente, Oliver Platt (najveća zvijezda serije) je dr. Daniel Charles, šef psihijatrijskog odjela, Marlyne Barrett (Nerese Campbell iz jedne od najboljih serija svih vremena - The Wire') našla se u ulozi Maggie Lockwood, glavne medicinske sestre. Norma Kuhling (Mitchel iz nezavisnog filma Fourteen') dobila je ulogu dr. Ave Bekker, kirurginje za traume. Dominic Rains (Kasius iz Agents of S.H.I.E.L.D.') je dr. Crockett Marcel, suradnik kirurga trauma, Steven Weber (Brian Hackett iz serije Wings'), dr. Dean Archer kirurg za traume, a Guy Lockard (Lewis iz Chicago u plamenu') tumači dr. Dylana Scotta, liječnika pedijatrijske hitne medicine, bivšeg policajca. Kristen Hager (Nora Sergeant iz SF serije Being Human') je dr. Stevie Hammer, Jessy Schram (Hannah Griffith iz serije Veronica Mars') u roli je dr. Hannah Asher, liječnice službe opstetricije i ginekologije, dok Luke Mitchell (Chris Knight iz serije Neighbours') tumači dr. Mitchella Ripleyja.