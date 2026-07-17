Hoće li roboti promijeniti svijet? RTL-ovi predstavnici iz Pariza otkrivaju što slijedi: 'Do 2040. moglo bi postojati 1,5 milijardi robota'

Velika međunarodna konferencija o umjetnoj inteligenciji održana je 8. i 9. srpnja 2026. u Parizu. Ovaj događaj je okupio tisuće vodećih svjetskih stručnjaka, direktora velikih korporacija, investitora i kreatora politika kako bi raspravljali o smjeru u kojem se AI razvija.
Summit nije bio samo izlog najnovijih tehnoloških dostignuća, već i platforma za ključne rasprave o regulaciji, investicijama i etičkim implikacijama.
Druga strana medalje, i "opasnost" na koju treba paziti, jest sigurnost podataka, koja postaje najveći izazov. Kako objašnjava Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria u doba kada alati poput ChatGPT-a postaju svakodnevica, zaštita privatnih i poslovnih informacija je ključna. "Došli smo na najveću konferenciju i središte svijeta za AI. Trebamo paziti na sigurnost podataka i trebamo paziti na cijelu sigurnost svih nas koji stavljamo neke podatke u bilo koji od AI sustava. Bilo da je to ChatGPT, Claude ili nešto drugo. Ono što je važno i prva stvar kada počnemo koristiti AI je sigurnost", poručio je Lončarić.
Milijarde robota i ključno pitanje sigurnosti
U središtu je zapanjujuća projekcija spomenuta u razgovoru - do 2040. godine na svijetu bi moglo biti čak 1,5 milijardi robota. "Ono što se sada događa jest da nedostaje energije i nedostaje data centra, ali mislim da će se svijet kompletno promijeniti", dodao je Matej Lončarić.
Ta brojka ilustrira eksponencijalni rast koji se očekuje u području robotike i takozvane "agentske umjetne inteligencije", gdje AI sustavi samostalno obavljaju složene zadatke, prelazeći iz uloge pomoćnika u ulogu aktivnog sudionika u poslovnim procesima.