'Hotel Beograd' – megapopularni kinohit sa sjajnim Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi stiže na RTL ovog petka!

Paša (Miloš Biković) nasljeđuje prestižni Hotel Beograd od svoje tete. Iako ga u početku poslovanje hotela nimalo ne zanima, ubrzo upada u ozbiljne probleme zbog milijunske štete koju je prouzročio. Kako bi izvukao hotel iz očajničke situacije, prisiljen je pristati na brak s kćeri lokalnog mafijaša ( Ljubomir Bandović ), što njegov život dodatno zakomplicira. No pravi zaplet nastaje kada posve slučajno ponovno susretne svoju staru ljubav, Ruskinju Dašu (Jelisaveta Orasanin) . Neočekivani obrat vodi u niz duhovitih, emotivnih i romantičnih situacija koje će ga natjerati da preispita vlastite vrijednosti i nauči što je prava ljubav.

Film potpisuje redatelj Konstantin Statski, a nastao je u srpsko-ruskoj koprodukciji. Prepoznat je i od strane publike - Hotel Beograd ostvario je izniman uspjeh u kinima te se svrstao među najgledanije naslove 2020. godine u regiji. Osim dinamične radnje i upečatljivih glumačkih izvedbi, posebno se ističu zanimljive urbane vizure koje filmu daju poseban ugođaj i čine ga vizualno atraktivnim.

Glavu ulogu tumači Miloš Biković, koji već godinama slovi za jednog od najpoželjnijih i najpopularnijih glumaca regije. Osim što osvaja izgledom i karizmom, publiku je pridobio i raznolikošću svojih uloga – od romantičnih komedija do ozbiljnih drama. Regionalnu slavu stekao je serijama Montevidea, Bog te video!, Južni vetar i Senke nad Balkanom, dok se u Rusiji etablirao kao jedno od vodećih glumačkih imena, nastupajući u velikim filmskim i televizijskim produkcijama.