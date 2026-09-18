Hrvati jedva čekaju Teu Mihanović u novoj RTL Sceni: 'Najljepša voditeljica u Hrvatskoj'

Nakon najave novog RTL-ovog vikend magazina RTL Scena, gledatelji na društvenim mrežama nisu skrivali oduševljenje voditeljicom Teom Mihanović. Pozitivni komentari brzo su se nizali, a publika je posebno pohvalila njezinu energiju, stil i način komunikacije.

"Najljepša voditeljica u Hrvatskoj", Ljepotica sa stilom i ukusom", Predivna" i Najbolja si" samo su neki od komentara gledatelja koji su Tei pružili podršku uoči novog voditeljskog izazova.