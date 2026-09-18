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Hrvati jedva čekaju Teu Mihanović u novoj RTL Sceni: 'Najljepša voditeljica u Hrvatskoj'

Iako nova RTL Scena još nije ni stigla na male ekrane, publika već nestrpljivo iščekuje prvo izdanje. Tea Mihanović, koja će preuzeti voditeljsku ulogu u novom vikend magazinu, osvojila je gledatelje brojnim komplimentima na društvenim mrežama

RTL.hr
18.09.2026 09:11

Nakon najave novog RTL-ovog vikend magazina RTL Scena, gledatelji na društvenim mrežama nisu skrivali oduševljenje voditeljicom Teom Mihanović. Pozitivni komentari brzo su se nizali, a publika je posebno pohvalila njezinu energiju, stil i način komunikacije.

"Najljepša voditeljica u Hrvatskoj", Ljepotica sa stilom i ukusom", Predivna" i Najbolja si" samo su neki od komentara gledatelja koji su Tei pružili podršku uoči novog voditeljskog izazova.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Tea Mihanović, poznato lice RTL-a i reporterka informativnog programa RTL Danas, uskoro će gledatelje pozdravljati iz studija RTL Scene, novog lifestyle magazina koji donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova, popularne kulture, putovanja, gastronomije i događanja.

Veselim se novoj ulozi i smatram da čovjek u životu mora biti hrabar isprobati nove stvari. Svi ponekad osjećamo strah od nepoznatoga, ali nikad se ne želim dovesti u situaciju da me to koči", poručila je Tea uoči početka emisije.

Tea Mihanović, Scena
Tea Mihanović, Scena FOTO: Marko Pepđonović | @masja_pep

Publika je dodatno reagirala na njezinu profesionalnost nakon nedavne situacije kada ju je neposredno prije javljanja uživo ubola osa. Iako ju je neugodan trenutak zatekao, Tea se uspjela pribrati i odraditi javljanje bez problema, što su gledatelji prepoznali i nagradili komentarima poput: Koga pčela ubode taj izdominira".

Premijernu emisiju novog lifestyle magazina RTL Scena ne propustite u subotu, 19. rujna, nakon RTL-a Danas, na RTL-u!

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