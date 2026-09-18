Hrvati jedva čekaju Teu Mihanović u novoj RTL Sceni: 'Najljepša voditeljica u Hrvatskoj'

Nakon najave novog RTL-ovog vikend magazina RTL Scena, gledatelji na društvenim mrežama nisu skrivali oduševljenje voditeljicom Teom Mihanović. Pozitivni komentari brzo su se nizali, a publika je posebno pohvalila njezinu energiju, stil i način komunikacije.
"Najljepša voditeljica u Hrvatskoj", Ljepotica sa stilom i ukusom", Predivna" i Najbolja si" samo su neki od komentara gledatelja koji su Tei pružili podršku uoči novog voditeljskog izazova.
Tea Mihanović, poznato lice RTL-a i reporterka informativnog programa RTL Danas, uskoro će gledatelje pozdravljati iz studija RTL Scene, novog lifestyle magazina koji donosi aktualne priče iz svijeta showbiza, trendova, popularne kulture, putovanja, gastronomije i događanja.
Veselim se novoj ulozi i smatram da čovjek u životu mora biti hrabar isprobati nove stvari. Svi ponekad osjećamo strah od nepoznatoga, ali nikad se ne želim dovesti u situaciju da me to koči", poručila je Tea uoči početka emisije.
Publika je dodatno reagirala na njezinu profesionalnost nakon nedavne situacije kada ju je neposredno prije javljanja uživo ubola osa. Iako ju je neugodan trenutak zatekao, Tea se uspjela pribrati i odraditi javljanje bez problema, što su gledatelji prepoznali i nagradili komentarima poput: Koga pčela ubode taj izdominira".